L’Union européenne envisage de limiter l’embargo sur le pétrole russe

Guerre en Ukraine: un compromis sur l'embargo pétrolier de l'Union Européenne se fait attendre, avant une réunion des leaders

Vu le refus continu de Budapest malgré les adaptations de la proposition, la piste actuellement à l'étude fait une distinction entre pétrole russe importé via la mer, qui serait totalement interdit d'ici la fin de l'année, et pétrole acheminé via l'oléoduc Droujba.