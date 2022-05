Un embargo pétrolier dilué nécessitera "rééquilibrage" entre les 27, selon De Croo

Si l'on exclut de l'embargo européen sur le pétrole russe le brut acheminé par oléoduc, cela créerait un "déséquilibre" entre pays de l'UE, qu'il faudra veiller à résoudre via "compensation" et "rééquilibrage", a estimé lundi matin le Premier ministre Alexander De Croo, à quelques heures d'une réunion extraordinaire des dirigeants des 27.

"Je comprends les difficultés des pays enclavés, Hongrie, Slovaquie, Tchéquie", a indiqué le libéral lors d'un briefing avec quelques journalistes. Mais quelques points restent à préciser, selon son discours.

Le pipeline Droujba, que la Hongrie aimerait voir sorti de l'embargo proposé dans le cadre du 6e paquet de sanctions européennes envers Moscou, se sépare en plusieurs branches et alimente aussi l'Allemagne et la Pologne (branche nord). "On dit que l'on veut un boycott sur le pétrole que l'on peut supporter, mais on ne peut pas non plus faire un boycott qui en réalité ne concerne que la moitié de l'Europe", estime Alexander De Croo.

Par ailleurs, "il faut voir si on peut organiser des mécanismes de compensation, un rééquilibrage, pour assurer le 'level playing field'" entre pays européens qui continueraient de recevoir du brut par oléoduc (une exception "temporaire", selon le Premier ministre) et ceux, comme la Belgique, qui ne pourront plus compter sur le pétrole russe acheminé par tanker. Un travail de compensation et de monitoring qui devrait être imaginé et réalisé par la Commission.

Au-delà de ces éléments, la Belgique continue de soutenir le 6e paquet de sanctions tel que proposé par la Commission il y a plusieurs semaines déjà, et qui reste actuellement bloqué au niveau des discussions entre Etats membres. Alexander De Croo ne semble pas favorable à une 7e salve de sanctions, dans l'état actuel des choses: "on commence à arriver à un point final, du point de vue des sanctions. On n'est plus dans une logique de paquets supplémentaires, sauf si la situation change fortement", estime-t-il.

Un hypothétique embargo sur le gaz russe ne serait donc pas près de se concrétiser, mais cette source d'énergie pour laquelle l'Europe dépend actuellement fortement de Moscou reste au centre des préoccupations. Dans la foulée de la présentation de RePowerEU, l'éventail de propositions de la Commission visant à défaire l'UE de sa dépendance aux énergies fossiles russes dans les prochaines années, les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 discuteront lors de leur réunion de ce début de semaine des pistes pour garder les prix du gaz sous contrôle. L'option de "price caps" (plafonnements des prix) temporaires est sur la table, mais aussi, selon Alexander De Croo, celle d'une taxation sur le gaz naturel transporté par gazoduc (au contraire du GNL, gaz liquéfié transporté par méthaniers pour lequel l'UE compte entre autres sur les Etats-Unis et son gaz de schiste).