Guerre en Ukraine : l'ONU appelle à des mesures pour juguler la crise alimentaire

La guerre provoquée fin mars par la Russie, en plus de ravager l'Ukraine, "attise aussi une crise mondiale tri-dimensionnelle, de l'alimentation, de l'énergie et de la finance qui plombe les peuples, les pays et les économies les plus vulnérables", a déclaré M. Guterres lors d'une conférence de presse à Stockholm.

Le diplomate portugais a souligné la nécessité "d'actions rapides et décisives destinées à garantir un flux régulier des denrées alimentaires et de l'énergie", comme "la levée des restrictions à l'export, l'affectation des surplus et des réserves [budgétaires] aux populations vulnérables et la prise de mesures contre la hausse des prix de l'alimentation pour calmer l'agitation des marchés."

La Russie et l'Ukraine assurent à elles deux environ 30% de la production mondiale de blé.

La crainte d'une crise alimentaire d'envergure est particulièrement ressentie en Afrique où dans de nombreux pays, une population majoritairement pauvre est frappée directement par la hausse des prix - que les Etats ne peuvent enrayer faute de ressources financières - quand les habitants de ne sont pas directement menacés par millions de famine, comme dans la Corne de l'Afrique, soumise à une terrible sécheresse