Guerre en Ukraine: les 27 s'accordent sur la 6e salve de sanctions contre la Russie, mais sans toucher au chef de l'Eglise orthodoxe russe

Cette 6e salve de sanctions européennes depuis l'invasion russe de l'Ukraine fin février a fait l'objet de difficiles tractations entre Etats membres durant plusieurs semaines. L'adoption des textes juridiques suivra dans les prochaines heures et une communication officielle devrait avoir lieu vendredi.

Le gros morceau de ce 6e paquet est sans conteste l'embargo sur le pétrole russe, qui sera interdit d'importation par bateau d'ici la fin de l'année. Ce sujet avait été débloqué au niveau politique lors du sommet des dirigeants de lundi et mardi à Bruxelles. Les pays enclavés au premier rang desquels la Hongrie exigeaient au moins une exemption temporaire, qui a été accordée au vu de leur situation particulière.

Mais alors que le paquet semblait débloqué, la Hongrie avait avancé mercredi en réunion des ambassadeurs une nouvelle exigence, avaient rapporté des sources diplomatiques: celle de ne pas inscrire le chef de l'Eglise orthodoxe russe, le patriarche Kirill, dans la liste des personnalités sanctionnées, celles dont les avoirs dans l'UE sont gelés et qui sont interdites d'entrée sur le territoire européen.

Dans le texte sur lequel les représentants des 27 se sont mis d'accord jeudi, ce proche de Vladimir Poutine, de son vrai nom Vladimir Goundiaïev, n'est finalement pas inclus dans les personnes à sanctionner.

Washington sanctionne un financier de Poutine et un courtier en superyachts

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi une nouvelle série de sanctions pour pousser Vladimir Poutine à renoncer à la guerre en Ukraine, visant notamment son proche ami et "financier" Sergueï Pavlovitch Roldouguine et une société de courtage en superyachts pour oligarques russes. Le Trésor, le département d'Etat et le ministère du commerce américains visent toute une série de nouveaux oligarques ou membres de "l'élite" de Moscou, dont la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova. Plusieurs yachts régulièrement utilisés, selon Washington, par le président russe, sont également inscrits sur la liste noire américaine, dont "Graceful", "Olympia", "Shellest" et "Nega".

Dans un communiqué, le Trésor affirme s'en prendre à "des réseaux-clés utilisés par les élites de Russie, y compris le président Vladimir Poutine lui-même, pour tenter de cacher et déplacer de l'argent et jouir de manière anonyme de leurs biens de luxe à travers la planète" -- échappant ainsi aux sanctions occidentales sans précédent imposées depuis l'invasion russe de l'Ukraine fin février.

Parmi les personnalités les plus en vue de ce nouveau volet de sanctions américaines figure le violoncelliste Sergueï Pavlovitch Roldouguine, proche ami du chef de l'Etat russe "depuis plus de quarante ans" mais aussi présenté comme son "gestionnaire de fonds", "membre d'un système qui gère" sa "fortune offshore". Il avait été sanctionné par l'Union européenne dès la fin février.

Son épouse, la soprano Elena Mirtova, est également concernée par ces sanctions qui gèlent leurs éventuels avoirs aux Etats-Unis et bloquent leur accès au marché américain.

La société Imperial Yachts, prestataire de services en superyachts pour "membres de l'élite russe, y compris dans le premier cercle du président Poutine", est également inscrite sur la liste noire du Trésor américain.

Il en va de même de la société Skyline Aviation, dont le siège est à Saint-Marin mais qui est accusée de faire voler ses avions privés en Crimée, partie de l'Ukraine annexée par la Russie en 2014 sans reconnaissance internationale.

De son côté, le département d'Etat a sanctionné la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova et le magnat de l'acier Alexeï Mordachov, "l'un des milliardaires les plus riches de Russie", qui est déjà visé par l'UE. Cela implique qu'ils sont interdits d'entrée aux Etats-Unis.