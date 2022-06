Des sosies de Vladimir Poutine pour le remplacer lors d'apparitions publiques: théorie fantasque ou réalité?

L'état de santé de Vladimir Poutine est au centre de nombreuses interrogations depuis plusieurs semaines. Pourtant, selon Sergueï Lavrov, le président russe se porte bien. Preuve à l'appui : ses apparitions en public. "Vous pouvez le voir sur les écrans, lire et écouter ses discours. Je ne pense pas que les personnes saines d'esprit puissent distinguer un quelconque symptôme de maladie chez cet homme", a-t-il déclaré lors d'une interview donnée à LCI.





Pas de quoi convaincre Sergueï Jirnov, ancien agent du KGB, invité sur le plateau de LCI ce lundi. "Ça me fait sourire", commente-t-il. "C'est le représentant de Poutine. Il nous raconte que tout va bien." Selon lui, pendant la récente absence de Poutine, qui aurait été subi une intervention chirurgicale, des clips de Poutine étaient diffusés en Russie quotidiennement. "Pendant son absence, c'était Patrouchev qui remplissait le rôle de président. Pourtant, chaque jour de son absence, on diffusait les clips avec Poutine. Ils préparent ça", explique Sergueï Jirnov.





Des images impossibles à dater qui relèvent souvent de la mise en scènes, selon l'ancien agent du KGB. "Ce sont des figurants. Cela devient quasiment ridicule", souligne-t-il. Pour maintenir les apparences, le président russe aurait même eu recours à de la chirurgie esthétique après être apparu le visage "bouffi et tuméfié", assure-t-il.



Sergueï Jirnov affirme également que Poutine fait appel à des sosies. "Vous savez, en Russie on dit qu'il y a trois Poutine. Et le Poutine qui a visité un hôpital n'est pas celui qu'on a vu au Kremlin".

Une théorie difficile à croire, qui n'est pourtant "pas si ridicule que ça" selon l'ancien agent du KGB. "On a l'analyse anthropomorphique du visage, avec laquelle on peut dire avec une certitude de 98% si la personne est bonne ou pas", explique-t-il. "Vous savez, la forme d'oreille est aussi unique que nos empreintes digitales", poursuit-il. "On a trouvé trois Poutine avec des formes d'oreilles différentes, et ça sur la chaîne du Kremlin", assure Sergueï Jirnov. De quoi relancer les rumeurs sur l'état de santé du président russe...