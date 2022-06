Guerre en Ukraine : la Russie interdit l'entrée sur son sol à 41 Canadiens supplémentaires

Cette mesure, qui concerne des "dirigeants d'organisations soutenant les forces ultranationalistes en Ukraine ainsi que de hauts responsables militaires" a été prise "en réponse aux nouvelles sanctions antirusses annoncées par Ottawa le 8 mai concernant la direction du ministère russe de la Défense, des dirigeants militaires et des représentants des milieux d'affaires", a expliqué la diplomatie russe dans un communiqué.

Plusieurs de ces personnes sont membres d'organisations liées à l'Ukraine, telles que le Congrès ukrainien canadien, qui dit représenter la communauté ukrainienne du Canada auprès du gouvernement.

Plus de 600 Canadiens avaient déjà été interdits d'entrée en Russie depuis le début de son offensive en Ukraine.

Le 19 mai, Moscou avait annoncé fermer le bureau dans la capitale russe de la radio-télévision canadienne CBC/Radio-Canada et annuler les accréditations et les visas de ses journalistes, en réponse à l'interdiction de diffusion de chaînes du groupe russe RT au Canada, décidée mi-mars.

Ottawa a pour sa part imposé des sanctions à plus de 1.000 personnes et entités de la Russie, de l'Ukraine et du Bélarus.