Guerre en Ukraine : plus de 500 patients ukrainiens ont été dispatchés à travers l'Europe, la Belgique est l'un des principaux pays d’accueil

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine fin février, plus de 500 patients ukrainiens ont pu bénéficier d'un transfert depuis leur pays ou un pays limitrophe vers divers hôpitaux européens, annonce vendredi la Commission européenne.

Ces transferts ont été rendus possibles par le mécanisme de protection civile de l'UE, qui veille aussi à transférer de manière sécurisée les données des patients évacués. La Belgique fait partie des "principaux pays d'accueil" pour ces patients transférés, selon la Commission, au même titre que l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, la Roumanie et la Suède.

Au total, 13 patients ont été transférés vers des hôpitaux belges, indique un porte-parole de l'exécutif européen.

Les personnes transférées, de manière générale, sont soit des patients nécessitant une intervention médicale urgente, soit des personnes attendant un suivi de traitement.

"Les hôpitaux d'Ukraine et des pays voisins étant de plus en plus sous pression, nous devons organiser des traitements spécialisés, tant pour les patients souffrant de maladies chroniques que pour les personnes blessées pendant la guerre", souligne vendredi le commissaire en charge de la gestion des crises, Janez Lenarcic.