Guerre en Ukraine : "la moitié" de Severodonetsk est sous le contrôle de l'armée ukrainienne

Guerre en Ukraine : sur le front, les soldats ukrainiens désespérés d’attendre des armes

Sur le front, dans l'est de l'Ukraine, les soldats se plaignent de ne pas recevoir les armes et le matériel nécessaires pour pouvoir combattre les Russes. Selon le président Zelensky, entre 60 et 100 soldats meurent chaque jour dans le Donbass.