Accueil International Europe Guerre en Ukraine Guerre en Ukraine : sur le front, les soldats ukrainiens désespérés d’attendre des armes Sur le front, dans l'est de l'Ukraine, les soldats se plaignent de ne pas recevoir les armes et le matériel nécessaires pour pouvoir combattre les Russes. Selon le président Zelensky, entre 60 et 100 soldats meurent chaque jour dans le Donbass. VIRGINIE NGUYEN HOANG, dans le Donbass

"Les soldats ont le moral au plus bas. Nous avons perdu des lignes et beaucoup d'hommes à Sviatohirsk. À chaque fois que nous perdons des vies et des positions, les visages sont fermés et découragés, c'est normal…" Tatiana est dépitée, alors que les combats se concentrent sur sa région du Donbass. Dans son petit magasin de Sloviansk, à 520 km de Kiev, des...