Guerre en Ukraine: reconstruire "pour ne pas donner une victoire à Poutine !" L'avancée de l'armée russe se poursuit dans le Donbass, à vitesse réduite. Malgré la guerre, l'arrière-pays s'adapte et entame des projets de reconstruction. Pour la première fois depuis fin février, le flot des réfugiés s'est inversé : 2,3 millions d'Ukrainiens sont rentrés. Sébastien Gobert, envoyé spécial à Kiev

"Par principe, personne n'est en sécurité en Ukraine. On peut être touchés à n'importe quel moment. Mais il est temps de rentrer, nous ne pouvons rester en exil toute notre vie." Lioudmyla, ses deux filles et sa petite-fille achèvent un périple de plus de douze heures dans le train ralliant Przemysl, en Pologne, à Kiev. Pour la première fois depuis la mi-mars, elles...