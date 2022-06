Le premier ministre irlandais en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE

Le Premier ministre irlandais Micheál Martin a déclaré que "la perspective d'adhésion peut constituer une motivation puissante de réformes. L'adhésion en elle-même est l'outil le plus puissant dont nous disposons pour étendre la démocratie, la paix et la sécurité dans notre région", rappelant combien l'appartenance à l'Union avait fait progresser son propre pays en un demi-siècle.

Micheál Martin intervenait mercredi dans le cadre d'une série de débats, intitulée "C'est l'Europe", entre les chefs d'État et de gouvernement de l'UE et les eurodéputés, qui les invitent de mois en mois.

La Commission européenne est attendue dans ce dossier. Elle doit rendre ses avis sur les demandes d'adhésion à l'UE de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie, toutes trois déposées en urgence après l'agression militaire de la Russie du 24 février dernier. Le sommet de Bruxelles des 23 et 24 juin prochains reviendra sur cette question.

"J'attends cet avis de la Commission et j'espère que, lors du Conseil européen de juin, nous pourrons envoyer un signal clair et positif au peuple ukrainien", a affirmé le chef du gouvernement irlandais.

À ses yeux, l'Union européenne peut tirer "fierté et inspiration" du fait qu'elle reste "un phare d'espoir" pour les pays des Balkans occidentaux, pour l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie. "Ceux qui veulent adhérer, nous devons les soutenir dans les réformes et les préparatifs nécessaires. Et lorsqu'ils répondront aux critères, il ne faudra pas que nous créions d'obstacles supplémentaires".

Micheál Martin a aussi abordé les conséquences du Brexit liées au protocole nord-irlandais, qui règle le statut spécial de la province britannique d'Irlande du Nord. "J'ai déjà souvent dit que le protocole offrait la possibilité de trouver des solutions aux problèmes pratiques (de commerce entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, NDLR), pour autant qu'il y ait une volonté politique. Mais il faut pour cela que le gouvernement britannique agisse de bonne foi, avec sérieux et engagement".

Si Londres devait enfreindre le protocole de manière unilatérale, "ce serait toucher le fond à l'échelle de l'histoire, le mépris des principes fondamentaux des relations internationales".