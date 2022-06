Guerre en Ukraine: les troupes de Poutine vont distribuer des passeports russes aux citoyens ukrainiens

Les Ukrainiens qui recevront ce passeport seront considérés comme des citoyens russes à part entière, a déclaré Vladimir Rogov, de l'autorité d'occupation, à la chaîne de télévision russe Rossiya-24. Selon M. Rogov, plus de 70.000 personnes de la région ont déjà introduit la demande pour obtenir un tel passeport. En mai dernier, la Russie a annoncé qu'elle allait permettre aux habitants des régions de Zaporijjia et de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, de demander un passeport russe via "une procédure simplifiée", sous couvert d'un décret présidentiel. Ce décret s'applique également, depuis 2019, aux habitants des territoires séparatistes de Lougansk et Donetsk, dont les armées respectives participent avec Moscou aux combats contre l'Ukraine. Plusieurs centaines de milliers d'habitants de ces territoires séparatistes ont déjà reçu des passeports russes.

Fin mai, les autorités prorusses de Kherson ont également annoncé l'instauration dans la région de la monnaie nationale russe, le rouble, en parallèle à la hryvnia ukrainienne.

De leur côté, les autorités ukrainiennes accusent les forces d'occupation russes de forcer les gens à prendre la citoyenneté russe et craignent qu'une annexion des territoires occupés soit imminente.