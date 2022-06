"Des personnes ont été tuées chez elles et dans les rues, sur des aires de jeux et dans des cimetières" : Amnesty International dénonce le recours à des armes interdites contre les civils

L’ONG, dans son rapport "Anyone Can Die at Any Time", braque ses projecteurs sur une quarantaine de frappes russes - qui ont fait 62 morts et 196 blessés au moins - contre des quartiers résidentiels de la grande ville russophone de Kharkiv.