Un ex-Premier ministre russe ne reconnait plus Vladimir Poutine: "Sur le plan politique, il n'est plus lui-même"

Guerre en Ukraine : la Russie dit avoir "détruit un grand entrepôt" d'armes fournies par les Occidentaux, la bataille redouble à Severodonetsk

Dans l'Est, sur la ligne de front où l'offensive russe s'intensifie depuis plusieurs jours, la présidence ukrainienne a fait état dans la matinée d'"assauts et de bombardements d'artillerie constants sur Severodonetsk et les villages alentours".