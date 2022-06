Guerre en Ukraine : l'Otan peaufine un nouveau renforcement de son dispositif militaire à l'est de l'Europe

L'Otan va sensiblement renforcer sa présence militaire en Europe de l'Est dans le cadre d'une adaptation de sa posture de défense qui prévoit notamment de pré-positionner des armes et des munitions sur le territoire de ses États membres et de désigner des unités capables de se déployer rapidement dans ces pays, a affirmé mercredi son secrétaire général, Jens Stoltenberg.