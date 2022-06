Guerre en Ukraine : Les "horreurs" de Marioupol laisseront "une trace indélébile"

"Entre février et fin avril, Marioupol était probablement l'endroit le plus meurtrier en Ukraine", a-t-elle déclaré, devant le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU à Genève, en présentant un rapport actualisé de la situation dans ce port stratégique, théâtre d'une féroce bataille.

"L'intensité et l'étendue des combats, des destructions, (le nombre) des morts et des blessés suggèrent fortement que de graves violations du droit international humanitaire et de graves violations du droit international des droits de l'homme ont eu lieu", a-t-elle ajouté.

Mme Bachelet a mis l'accent sur "les parents qui ont dû enterrer leurs propres enfants, les personnes qui ont vu leurs amis se suicider, les familles déchirées, tous ceux qui ont dû quitter une ville aimée sans être sûrs de la revoir".

Elle a précisé que son administration avait d'ores et déjà établi que 1.348 décès de civils, dont 70 enfants, étaient directement liés aux violents affrontements qui ont en grande partie détruit la ville.

"Ces morts ont été causées par des frappes aériennes, des tirs de chars et d'artillerie ainsi que par des armes légères et de petit calibre lors des combats de rue", a-t-elle déclaré.

Mais elle a reconnu que "le bilan réel des combats sur les civils est probablement plus élevé de plusieurs milliers".

Le Haut-commissariat aux droits de l'Homme a estimé que jusqu'à 90% des bâtiments d'habitation de la ville avaient été endommagés ou détruits, tandis qu'environ 350.000 personnes ont été forcées de quitter la ville, selon Mme Bachelet.

Situé sur la mer d'Azov, qui donne sur la mer Noire, le port de Marioupol était avant l'offensive russe en Ukraine, lancée le 24 février, le deuxième port civil le plus important d'Ukraine après celui d'Odessa.

Le Kremlin avait annoncé sa conquête le 21 avril, après des combats qui ont laissé la ville largement détruite. Mais les derniers défenseurs ukrainiens sur place, retranchés dans l'immense aciérie Azovstal, ne se sont rendus qu'environ un mois plus tard, après quasiment trois mois de combats.