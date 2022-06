Guerre en Ukraine: Moscou dit avoir repoussé un assaut de Kiev sur l'île aux Serpents

Cette petite île est devenue emblématique dès le premier jour de l'offensive russe lorsqu'un membre de la petite garnison ukrainienne la défendant a intimé au navire russe réclamant sa reddition d'aller "se faire foutre".

Outre sa valeur symbolique, l'île est également stratégique en raison de son emplacement au large des côtes ukrainiennes et roumaines, qui offre un poste d'observation de choix et un lieu où déployer des systèmes de défense sol-air.

Moscou a déjà affirmé dans le passé avoir déjoué des tentatives d'approche des forces ukrainiennes, mais celle rapportée mardi semblait se distinguer par l'ampleur des moyens mobilisés.

"Le (lundi) 20 juin à 5h du matin, le régime de Kiev a entrepris une nouvelle tentative folle de prendre possession de l'île aux Serpents", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

Selon lui, les forces ukrainiennes "prévoyaient de mener des bombardements aériens et d'artillerie massifs (...) avant de débarquer et capturer" l'île.

M. Konachenkov a déclaré que 15 drones d'attaque et de reconnaissance ukrainiens avaient pris part à un raid aérien et que des batteries de lance-missiles et des obusiers avaient tiré en direction de l'île.

Cependant, des systèmes de défense antiaérienne et antimissiles russes ont intercepté tous les projectiles et abattu 13 drones, "forçant l'ennemi à abandonner tout débarquement sur l'île aux Serpents", a affirmé M. Konachenkov.

Le porte-parole a par ailleurs assuré que les radars russes avaient détecté dans le secteur de l'île un drone d'observation américain RQ-4 "Global Hawk".

Les déclarations de M. Konachenkov ne pouvaient pas être vérifiées de manière indépendante.

Selon lui, c'est après cet échec que les forces ukrainiennes ont ciblé des plateformes de forage d'hydrocarbures en mer Noire.

Mardi, les autorités de Crimée, péninsule annexée par Moscou en 2014, ont déclaré que l'une de ces infrastructures était toujours en train de brûler. Sept personnes sont portées disparues.