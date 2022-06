Le ministre américain de la Justice en visite surprise en Ukraine pour discuter des "crimes de guerre"

La rencontre entre Merrick Garland et Iryna Venediktova portera sur "les efforts américains et internationaux pour aider l'Ukraine à identifier, appréhender et poursuivre les personnes impliquées dans des crimes de guerre et d'autres atrocités en Ukraine", selon ce responsable.

Le ministre américain, qui sera en France dans la soirée pour une rencontre avec ses homologues européens, a retrouvé son homologue ukrainienne non loin de la frontière polonaise, selon des images brièvement diffusées sur la chaîne Fox.

Les enquêteurs ukrainiens disent avoir répertorié plus de 18.000 "crimes de guerre et agressions" et identifié plus de 600 suspects depuis le début de l'invasion russe le 24 février, dont des meurtres de civils, des viols, des attaques contre des infrastructures civiles.

Les Etats-Unis avaient annoncé en mai la création d'un "observatoire du conflit", doté initialement de six millions de dollars, pour "recueillir, analyser et partager largement les preuves des crimes de guerre" qu'ils imputent à la Russie en Ukraine.

Le président Joe Biden a personnellement qualifié son homologue russe Vladimir Poutine de "criminel de guerre" et de "boucher", et est allé plus loin que son propre gouvernement en estimant que Moscou perpétrait un "génocide" en Ukraine.

La Russie affirme cependant que les allégations de crimes de guerre sont fausses et que les corps de civils, découverts après le retrait des troupes russes de la banlieue de Kiev, ont été mis en scène.