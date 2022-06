Les réfugiés ukrainiens ne devront pas repasser un permis de conduire de l'Union européenne

Les Ukrainiennes et Ukrainiens réfugiés de guerre dans l'UE devraient pouvoir utiliser leur permis de conduire national dans les États membres, a indiqué mardi la Commission européenne, qui veut aussi faciliter la tâche des camionneurs transportant des céréales.

La Commission a proposé un règlement provisoire permettant aux citoyens ukrainiens qui résident dans l'UE sous protection temporaire (le régime exceptionnel d'accueil accordé aux personnes déplacées par l'agression russe du 24 février) de continuer à utiliser leur permis de conduire ukrainien, sans devoir l'échanger pour un permis UE ou passer un nouvel examen.

"Les personnes qui fuient l'Ukraine et cherchent refuge dans l'UE doivent pouvoir circuler librement dans l'Union, et cela passe par l'utilisation de leur permis de conduire, sans nécessité de changement ni d'examens supplémentaires", a commenté la commissaire au Transport, Adina Valean.

C'est particulièrement important pour les routiers: "les chauffeurs de camions ukrainiens sont à l'avant-poste du transport de marchandises vers et depuis l'Ukraine, notamment les céréales. Nous devons nous assurer qu'ils puissent poursuivre leur travail sans subir de longs embarras administratifs pour leurs permis", selon la commissaire roumaine.

L'exécutif européen cherche à développer des "corridors de solidarité" entre l'UE et l'Ukraine, aussi pour accroître les exportations de produits agricoles à travers le monde. Dès lors, les chauffeurs de poids lourd et de bus qui bénéficient du statut de la protection temporaire pourront voir la validité de leur certificat de compétence professionnelle délivré en Ukraine étendue à l'UE s'ils suivent un bref cours et passent un examen.

La proposition doit encore passer devant le Parlement européen et le Conseil (États membres).