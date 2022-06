Guerre de l'Ukraine : La Belgique rouvrira à partir de la mi-juillet son ambassade à Kiev

La Belgique va rouvrir son ambassade à Kiev à partir de la mi-juillet, a annoncé jeudi le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD). Elle avait été fermée le 1er mars pour des raisons de sécurité à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Début juin, le chef du gouvernement avait déclaré au Parlement qu'"une réouverture s'impose", mais pas à n'importe quelles conditions de sécurité. La situation sur place semble suffisamment stabilisée pour franchir le pas.

La Défense et les Affaires étrangères ont été étroitement associées à une analyse de sécurité. "La sécurité des employés est une priorité absolue", a répété le cabinet De Croo, jeudi. Qui assure que "les mesures supplémentaires nécessaires ont été prises".

Le rôle des entreprises belges dans la reconstruction

Concrètement, une équipe diplomatique belge va d'abord être envoyée sur place, puis le personnel local reprendra progressivement le travail. "Notre pays emboîte ainsi le pas à une série d'autres pays européens qui ont rouvert leurs ambassades dans la capitale ukrainienne", souligne le cabinet du Premier ministre.

"La réouverture de notre ambassade permettra des contacts plus étroits avec les autorités ukrainiennes, notamment dans le contexte de la situation sécuritaire et de la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, conclut-il. C'est un signal important de résilience et de soutien aux Ukrainiens, mais ce retour [s'opère] également en vue de la reconstruction pour laquelle les entreprises belges ont un rôle certain à jouer."