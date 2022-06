G7 et Otan cherchent à isoler Moscou: "La Russie pose une menace directe à notre sécurité, à nos valeurs et à l’ordre international"

Le G7 qui se termine en Bavière, le sommet de l’Otan qui débute ce mardi soir à Madrid et, chaque fois, le président Volodymyr Zelensky, invité d’honneur en visioconférence, avec son éternelle chemise kaki : la guerre en Ukraine reste le sujet de préoccupation majeur des dirigeants occidentaux, de même que l’impact de cette attaque sur l’économie de leurs pays et le calibrage de la réplique à la Russie.

Les sanctions contre la Russie, pays riche en or noir et en gaz, ne semblant pas freiner le dispositif militaire de Moscou, le G7 a examiné lundi un mécanisme jamais tenté "pour plafonner au niveau mondial le prix du pétrole russe" selon un haut responsable de la Maison-Blanche. Le G7 confirme également l'examen d'un embargo sur les importations de l'or russe.

Aucune décision n’a été prise, les détails doivent être précisés. Washington, qui est à la manœuvre, constate que les sanctions contre le pétrole russe ont poussé les prix vers le haut. Le plan serait de laisser le pétrole russe couler sur les marchés mondiaux, mais de manipuler les prix vers le bas, de telle sorte que des pays comme la Chine ou l’Inde seraient également tentés d’acheter le pétrole au prix le plus bas. Signe de la volonté d’ouvrir au maximum ce cénacle des grandes puissances occidentales, les dirigeants de l’Inde, de l’Argentine, du Sénégal, de l’Indonésie et de l’Afrique du Sud étaient conviés par le G7 au pied des Alpes bavaroises.

Un "front des démocraties"

Deuxième étape : tous les dirigeants du G7 sont attendus ce mardi soir à Madrid pour retrouver les 30 alliés de l’Otan. Le Japon, qui n’est pas membre de l’Alliance, a été invité pour la première fois, de même que la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ainsi se construit un "front des démocraties" pour tenter d’isoler la Russie alors que les combats continuent à l’est de l’Ukraine.

C'est un retournement complet des alliances qu'a rappelé lundi le secrétaire général Jens Stoltenberg : en 2010, le président russe Dmitri Medvedev avait participé au sommet de l'Otan à Lisbonne et les alliés avaient adopté un concept stratégique dans lequel la Russie était considérée comme "un partenaire stratégique".

L’invasion de la Crimée par la Russie en 2014 a tout changé.

À Madrid, les alliés vont adopter un nouveau concept stratégique qui "dira clairement que la Russie pose une menace directe à notre sécurité, à nos valeurs et à l'ordre international", a dit M. Stoltenberg. Le document de quelques pages a fait l'objet d'au moins sept réécritures avant le sommet. Des pays souhaitent que la porte du dialogue reste ouverte avec Moscou, tandis que d'autres - les États-Unis notamment - estiment que la Chine va devenir le problème numéro un. Des risques d'alignement stratégiques entre Moscou et Pékin sont aussi envisagés et craints.

Lors de leur sommet, les alliés vont aussi transformer leur force de réaction et porter à "bien plus" de 300 000 hommes leurs troupes prêtes à intervenir sur le flanc est dans le cas où la guerre en Ukraine devait déborder dans un des pays de l'Otan. À la demande des pays baltes, certaines des brigades multinationales déjà déployées avec un effectif d'un millier de soldats vont passer au statut de bataillon, avec 3 000 à 5 000 soldats. L'Otan entend aussi préassigner dans des pays comme l'Allemagne du matériel et des unités qui pourraient être rapidement déployés dans les pays frontières de la Russie.

"L'ensemble de ces mesures constitue le plus grand remaniement de notre dissuasion et défense collectives depuis la guerre froide", a prédit M. Stoltenberg. "Et pour cela, nous devons investir davantage."

Les 2 %, "un plancher"

À l'occasion, l'Otan sort ses estimations sur les dépenses militaires des alliés en 2022 où il apparaît que la Belgique serait toujours aux dernières marches, à 1, 18 % du PIB, avant l'Espagne et le Luxembourg, bons derniers. L'Otan considère que l'objectif des 2% fixé en 2014 n'est plus "un plafond", mais "un plancher" en raison de l'invasion de l'Ukraine.

Les partis de la Vivaldi ont abouti à un compromis fragile la semaine dernière, avec la promesse que la Belgique atteindra l'objectif des 2 % en 2035 par une augmentation graduelle des dépenses militaires. Pour l'opposition, ce n'est qu'une "intention". Pour le Premier ministre De Croo, c'est "p lanifié".