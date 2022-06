Guerre en Ukraine: Zelensky demande que la Russie soit désignée comme "Etat parrain du terrorisme"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exigé mardi que la Russie soit reconnue comme "Etat parrain du terrorisme", au lendemain d'une frappe russe sur un centre commercial ayant fait "plus de 20 morts", selon Kiev.

"Seuls des terroristes complètement fous, qui ne devraient pas avoir de place sur Terre, peuvent envoyer des missiles sur des objectifs civils", a écrit M. Zelensky sur Telegram.

"Et ce ne sont pas des frappes de missiles hors cible dans des jardins d'enfants, des écoles, des centres commerciaux, des immeubles d'habitation, ce sont des frappes calculées des envahisseurs", a-t-il poursuivi.

"La Russie doit être reconnue comme Etat parrain du terrorisme. Le monde peut et donc doit arrêter la terreur russe", a conclu le président ukrainien.

Lors d'un point de presse, le chef adjoint de l'administration présidentielle Kiril Timochenko a indiqué que le bilan de la frappe sur le centre commercial de Krementchouk s'élevait désormais à "plus de 20 morts" et plus de 40 disparus.

Le ministre de l'Intérieur Denys Monastyrsky, a indiqué de son côté que certains corps ne peuvent être identifiés, parce qu'ils sont grièvement brûlés. "Leur identification peut prendre quelques jours", a-t-il dit.