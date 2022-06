144 soldats échangés à Marioupol: "Le plus gros échange avec Moscou depuis le début de l'invasion russe"

"Il s'agit du plus gros échange (avec Moscou) depuis le début de l'invasion russe", a déclaré sur Telegram la Direction principale du renseignement, rattachée au ministère de la Défense ukrainien, sans donner plus de détails sur le lieu et la date de l'opération.