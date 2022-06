Guerre en Ukraine: l’île des Serpents, un caillou stratégique libéré

Ce confetti de 17 ha au large d'Odessa est apparu sur les radars, le 25 février, lors d'un échange radio entre un navire russe et le contingent ukrainien posté sur place. Aux Russes qui proposaient de "déposer les armes immédiatement pour éviter un bain de sang et des morts injustifiées", un soldat ukrainien avait très explicitement répondu : "Navire de guerre russe, allez vous faire foutre !"

Les treize soldats avaient été capturés, et l'île occupée. Les frappes ukrainiennes régulières n'avaient pas permis à Kiev de la récupérer, jusqu'à ce jeudi quand l'armée russe a annoncé le retrait de sa garnison "en signe de bonne volonté".

Pour le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valeriï Zaloujniï, le retrait de l'ennemi est moins dû à un geste de Moscou qu'à l'incapacité des Russes "de résister au feu de notre artillerie" sur ce "territoire stratégiquement important". "Nos forces armées ont fait de l'excellent boulot", s'est félicité le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Yermak, sur Twitter.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, a pour sa part expliqué, sur Telegram, que les "objectifs fixés" sur place avaient été "accomplis" et qu'il s'agissait de faciliter les exportations de céréales d'Ukraine par la mer Noire. "Cette décision ne permettra plus à Kiev de faire des spéculations sur une crise alimentaire imminente en disant qu'il est impossible d'exporter des céréales à cause du contrôle total exercé par la Russie sur le nord-ouest de la mer Noire." Mais si Moscou assure qu'il laisserait sortir les navires ukrainiens si les voies maritimes étaient déminées, Kiev s'y refuse, craignant une attaque de sa côte de la mer Noire, après avoir perdu le pourtour de la mer d'Azov.

Dans la foulée du retrait russe de l’île des Serpents, les autorités installées par les forces d’occupation dans le sud de l’Ukraine ont annoncé, jeudi, le départ d’un premier navire chargé de 7 000 tonnes de céréales ukrainiennes depuis Berdiansk, qui avait été conquis au début de la guerre. Jusqu’ici, les chargements partaient par la route et le rail, selon Kiev. La Russie ouvre ainsi une voie maritime pour exporter, vers des pays tiers, et vendre illégalement, insiste l’Ukraine, des récoltes de blé qui lui ont été volées par l’occupant dans le sud du pays. Selon Vladimir Rogov, un responsable sur place cité par l’agence Ria Novosti, 1,5 million de tonnes de céréales pourraient être exportées via ce port de la mer d’Azov.