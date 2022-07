À Lugano, les Ukrainiens tentent de dessiner leur avenir

Assise à table, une petite fille souffle sur des bougies enfoncées dans un gâteau en forme de cœur, que sa mère vient de lui apporter. Plan large : son appartement est à moitié en ruines. "Même dans les moments les plus sombres, la vie trouve son chemin vers la lumière." C'est sur cette image et ces mots que s'est ouverte lundi la conférence de Lugano, en Suisse, axée sur la reconstruction de l'Ukraine, où la guerre russe fait toujours rage. Une "tâche qui est commune au monde démocratique", à l'heure où la Russie veut montrer que "l'Europe est soi-disant faible et incapable de défendre ses valeurs", a déclaré Volodymyr Zelensky, président ukrainien, dans un discours prononcé par vidéoconférence depuis Kiev. L'Union européenne entend ainsi se montrer à la hauteur de cet enjeu, a assuré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission. Car "le combat des Ukrainiens est aussi le nôtre".

Rendez-vous annuel depuis 2017, la cinquième conférence sur la réforme de l'Ukraine a pris une tout autre allure depuis que les forces russes ont envahi le pays le 24 février. L'enjeu est de dresser d'ores et déjà un projet pour rebâtir le pays. Symboliquement, l'Occident veut montrer qu'il continuera à soutenir Kiev autant qu'il le faudra. Mais il s'agit aussi de lancer les préparatifs d'un chantier qui s'annonce colossal. Le coût de la reconstruction est estimé à 750 milliards de dollars, selon le plan présenté à Lugano par le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal. Ce, alors même que la guerre n'est pas terminée et que la Russie continue de viser écoles, hôpitaux, maternités et quartiers résidentiels, afin de "prouver qu'elle domine non seulement un territoire mais la vie", selon les mots du président Zelensky.

Un plan à court et long termes, avec l’UE dans le viseur

Kiev a donc évoqué des besoins urgents, comme la réparation des réseaux de distribution d'eau ou des ponts. Mais affiche aussi une vision à moyen et long termes, pour restaurer les infrastructures de base d'une société une fois que la guerre sera terminée avant de bâtir l'Ukraine de demain. Le discours d'Ursula von der Leyen s'est d'ailleurs concentré sur l'histoire de Roman Ratouchniy, un jeune activiste ukrainien mort au front, qui aurait fêté ses 25 ans ce mardi. "Roman n'a jamais cessé de se battre pour une meilleure Ukraine. […] Sa vie lui a été ôtée trop tôt, mais son rêve continue. Le rêve d'une nouvelle Ukraine, non seulement libre, démocratique et européenne, mais aussi équitable, verte et prospère." Autrement dit, il ne s'agira pas seulement de réparer les dégâts des Russes, mais de réformer en profondeur ce pays gangrené par la corruption. Cette ambition affichée par Kiev est intimement liée à celle de rejoindre l'Union européenne. "Nous voulons que l'Ukraine devienne membre", a d'ailleurs assuré Mme von der Leyen.

L’événement de Lugano n’avait pas tant vocation à être une conférence de donateurs, où chacun annonce le montant de son "chèque", mais la question du financement se pose déjà. Selon Denys Chmyhal, une bonne partie des 750 milliards d’euros pourrait venir des poches des Russes sanctionnés par les Occidentaux. Les avoirs gelés sont estimés au total à 300, voire 500 milliards d’euros. Et plusieurs pays, y compris européens, songent à explorer des moyens de les saisir pour les investir dans l’avenir de l’Ukraine.

Expertise et financements des Européens

Quoi qu’il en soit, des efforts seront nécessaires de la part de toute la communauté internationale (des pays, des institutions comme la Banque européenne d’investissement ou le Fonds monétaire international, du secteur privé). Il faudra déterminer la part des fonds qui seront accordés à Kiev sous forme de dons, plutôt que de prêts. Et la manière d’attirer et rassurer les investisseurs privés - la présentation, lundi, d’un plan de reconstruction bien établi, malgré le contexte de guerre, avait aussi cet objectif.

La Commission a donc mis à disposition des Ukrainiens son expertise et une plateforme de coordination de ces aides. "L'Europe a une responsabilité particulière et un intérêt stratégique à être aux côtés de l'Ukraine à chaque étape du processus", a expliqué Ursula von der Leyen. Au-delà de ce soutien technique, l'UE a mobilisé une enveloppe d'environ 6,2 milliards d'euros au bénéfice de Kiev. "Et il y en aura plus, a promis la présidente. Nous nous engagerons de manière substantielle dans la reconstruction à moyen et long terme" de l'Ukraine.