Ukraine: au moins six morts dans une frappe sur un immeuble dans l'Est

Au moins six personnes ont été tuées et cinq autres blessées dimanche dans une frappe russe sur un immeuble d'habitation à Tchassiv Iar, dans l'Est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur, précisant qu'une trentaine de personnes se trouvaient encore sous les décombres.