Guerre en Ukraine: Zelensky demande un "tribunal spécial" à la Haye sur l'invasion russe

Progrès dans les discussions Russie-Ukraine sur l'exportation des céréales : "Aujourd'hui, nous avons vu une étape capitale"

La Russie et l'Ukraine ont progressé mercredi au cours d'une réunion d'experts militaires à Istanbul sur l'épineuse question du blocage des exportations de céréales à partir des ports ukrainiens, la Turquie annonçant de nouvelles discussions sur le sujet la semaine prochaine. Sur le théâtre militaire, 28 roquettes russes ont frappé la ville ukrainienne méridionale de Mykolaïv, non loin de la mer Noire, faisant au moins cinq morts, tandis que, dans l'est, la localité de Bakhmout, proche du front, a de nouveau été bombardée.