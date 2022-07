Guerre en Ukraine: la Belgique procède à un nouvel envoi de matériel d'aide d'urgence à l'Ukraine

Il s'agit cette fois de 11 camions transportant du matériel médical et des médicaments pour une valeur de plus de 800.000 euros. L'aide qui a été approuvée lundi vient s'ajouter au plus de 30 transports d'aide d'urgence que la Belgique a déjà envoyés en Ukraine et dans les pays limitrophes. Le contenu des transports varie du matériel de prise en charge (tentes, lits de camp, sacs de couchage,...) à l'alimentation, aux dispositifs d'alimentation en électricité (par exemple des générateurs), aux moyens de protection (masques FFP2, dispositifs de lutte contre l'incendie, ...), aux articles d'hygiène et aux médicaments.

Des collaborations spécifiques ont aussi été mises en place avec des partenaires tels que Fluxys, ou Elia et différentes sociétés privées, précise encore le SPF Intérieur. Ces collaborations se sont concrétisées par des dons de dispositifs et de véhicules spécifiques de lutte contre l'incendie, de matériel pour l'infrastructure énergétique et d'aide alimentaire et sanitaire. La Belgique a déjà ainsi envoyé près de 10 millions d'euros en matériel de première nécessité en Ukraine et dans les pays limitrophes.