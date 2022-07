"Il est possible que Vladimir Poutine se soit empoisonné lui-même"

Dans "Killer in the Kremlin", le journaliste qui a collaboré avec la BBC et The Observer raconte qu'il a été effrayé par les changements d'apparence et d'attitude du chef du Kremlin, Vladimir Poutine. Des extraits de son livre sont parus dans le magazine Newsweek.

John Sweeney raconte que lors de sa rencontre avec le chef d'Etat russe en 2014, ce dernier était “subtil”, “lisse” et "parlait calmement”. Il se comportait comme "un furet, un reptile" alors qu'aujourd'hui il parle de Vladimir Poutine comme d'“un hamster, aux joues gonflées et en mauvaise santé”.

Et d'après le journaliste, si Vladimir Poutine est mal en point, c'est parce qu'il se serait empoisonné accidentellement avec des stéroïdes, qu'il prenait pour soigner des douleurs au dos suite à une chute à cheval. Poutine aurait continué à en prendre excessivement et cela aurait créé des tumeurs. "Est-il possible que Vlad l'empoisonneur se soit empoisonné accidentellement? C'est possible".





Il compare même Poutine à un ancien gangster britannique qui est mort d'une prise excessive de stéroïdes. Il avait un comportement très agressif, comme celui de Vladimiri Poutine ces derniers temps.

Même si Moscou nie en bloc les problèmes de santé de son chef d'état, John Sweeney persiste et signe que Vladimir Poutine est malade. Et il soulève une question: "Vladimir Poutine - qui dispose d’un gigantesque arsenal nucléaire - oserait-il tous nous tuer en sachant qu’il n’a lui-même plus longtemps à vivre?”