L'Ukraine ne signera l'accord très attendu sur le déblocage des exportations de céréales qu'avec l'ONU et la Turquie, la Russie devant signer un accord distinct, a annoncé vendredi un conseiller de la présidence ukrainienne.

Céréales: l'Ukraine ne signera un accord qu'avec l'ONU et la Turquie

"L'Ukraine ne signe aucun document avec la Russie. Nous signons un accord avec la Turquie et l'ONU et prenons des engagements envers eux. La Russie signe un accord miroir avec la Turquie et l'ONU", a indiqué sur Twitter Mikhaïlo Podoliak.

Il a averti que l'Ukraine n'accepterait aucune escorte par des navires russes de ses exportations ni la présence d'aucun représentant de Moscou dans ses ports, promettant une "réponse militaire immédiate" à toute "provocation" russe au terme de cet accord.

"Toutes les inspections des navires de transport seront menés par des groupes conjoints dans les eaux turques si besoin", a-t-il ajouté.

Le ministère ukrainien de l'Infrastructure a parallèlement annoncé que la délégation de Kiev aux pourparlers était arrivée à Istanbul pour la signature du texte.

"La délégation ukrainienne dirigée par le ministre de l'Infrastructure, Oleksandre Koubrakov, est arrivée à Istanbul pour négocier une solution à la question des céréales", a indiqué le ministère sur Telegram.

Il a accompagné son message d'une photographie montrant les membres de la délégation s'entretenir autour d'une table avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

"Le secrétaire général a une nouvelle fois exprimé son soutien au déblocage des ports ukrainiens et a assuré que la sécurité était une priorité absolue de l'ONU", a indiqué le ministère ukrainien.

L'accord sur les céréales entre Russes et Ukrainiens est très attendu par la communauté internationale, alors que jusqu'à 25 millions de tonnes de céréales sont bloquées dans les ports ukrainiens depuis près de cinq mois du fait de la guerre lancée le 24 février.