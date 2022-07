Guerre en Ukraine: "Les Russes sont toujours confrontés à un dilemme"

Plus de cinq mois après le début de l'assaut lancé par Vladimir Poutine en Ukraine

, il semblerait que les troupes russes ralentissent. C'est ce qu'ont affirmé les services de renseignement britanniques, ce lundi 25 juillet, précisant que la réparation de véhicules de combat endommagés "freinait la progression" des assaillants. Cela concernerait des milliers de chars ou autres camions de ravitaillements que la

guerre en Ukraine

n'a pas épargnés. Le 18 juillet, les services de renseignement ont ainsi découvert un atelier de réparation russe à une dizaine de kilomètres de la frontière ukrainienne, où attendaient pas moins de 300 véhicules endommagés.

Mais il n'y a pas que leurs équipements endommagés qui poseraient problème aux Russes. En effet, le manque d'hommes se ferait de plus en plus ressentir. Ces deux problèmes couplés expliqueraient une avancée plus timide des forces de Poutine, ces derniers jours, selon les renseignements britanniques. "Les commandants russes sont toujours confrontés à un dilemme: doivent-ils fournir des ressources pour l'offensive à l'est ou renforcer les défenses à l'ouest ?", a présenté le ministère britannique de la Défense, selon l'agence Belga.



La Russie durcit le ton

De son côté, Moscou a récemment durci sa position concernant la guerre en Ukraine. Le gouvernement russe avait fait savoir la semaine dernière que son objectif militaire "ne se limitait pas à la région du Donbass". Ce dimanche, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergeï Lavrov, a encore été plus loin et a confirmé la volonté du Kremlin de renverser le gouvernement ukrainien. "Nous aiderons par tous les moyens le peuple ukrainien à se libérer du régime, qui est hostile au peuple et à l'histoire. Les peuples russe et ukrainien vivront à nouveau ensemble dans le futur", a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par l'AFP.