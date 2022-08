Guerre en Ukraine: la reprise des exportations de céréales est un "soulagement pour le monde"

"Le Secrétaire général espère que ce sera le premier de nombreux navires commerciaux conformément à l'accord signé, et que cela apportera la stabilité et l'aide indispensables à la sécurité alimentaire mondiale, en particulier dans les contextes humanitaires les plus fragiles", a déclaré l'ONU dans un communiqué.

Cette reprise est "un soulagement pour le monde", s'est félicité le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba.

"La journée de soulagement pour le monde, en particulier pour nos amis du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique, alors que les premières céréales ukrainiennes quittent Odessa après des mois de blocus russe. L'Ukraine a toujours été un partenaire fiable et le restera si la Russie respecte sa part de l'accord", a affirmé sur Twitter le ministre.