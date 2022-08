Rumeurs sur l'état de santé de Vladimir Poutine: faut-il les prendre au sérieux ?

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les rumeurs vont bon train quant à l'état de santé de Vladimir Poutine. Dernièrement, l'annulation d'un déplacement au Kazakhstan et l'absence du président à un meeting ont relancé les spéculations quant à la pseudo-maladie dont souffrirait le dirigeant russe. Pour Nicolas Gosset, chercheur à l'Institut royal supérieur de défense, il faut se montrer prudent face à ces postulats. "On ne dispose que de peu d'éléments sur ce dossier", nous précise-t-il.

Le spécialiste de la Russie-Eurasie s'en remet au discours du directeur de la CIA. "Il a un peu calmé les ardeurs au sujet des rumeurs sur l'état de santé de Poutine", poursuit-il. "Il a expliqué qu'il n'y avait rien qui permettait d'affirmer que le président russe était malade et qu'il ne fallait pas se concentrer là-dessus pour se rassurer. Cela me semble être un discours de raison. Je pense objectivement que quiconque affirme avoir des éléments sur l'état de santé de M. Poutine a en réalité tendance à prophétiser son désir. Il faut donc plutôt évacuer ce genre d'hypothèses."

"Il n'y a pas une image du président Poutine qui est diffusée sans un feu vert préalable"

Selon Nicolas Gosset, toutes ces rumeurs pourraient faire partie d'une stratégie. "Je me demande toujours à qui profite le crime... Est-ce que finalement ça ne sert pas les intérêts du régime de projeter une image d'un Poutine irrationnel, en fin de vie, malade, soumis à des tentatives d'assassinat ? C'est une manière d'instiller un sentiment de détermination et de rien à perdre. On peut avoir la même réflexion quant au discours du directeur de la CIA. En mettant un terme aux discussions sur l'état de santé de Poutine, c'est aussi une manière de recentrer l'attention sur l'essentiel, à savoir le soutien militaire à l'Ukraine. Cela sert des objectifs stratégiques de part et d'autre."

Enfin, le chercheur rappelle que l'image du président russe est strictement contrôlée. "On a vu des interventions télévisées où Poutine était crispé dans son fauteuil, les mains arrimées à la table. Certains se sont appuyés sur ces images pour dire que le président russe avait Parkinson . Mais si ces images passent sur les chaînes de télévision russe, c'est qu'elles sont passées au crible de la censure. Il n'y a pas une image du président Poutine qui est diffusée sans un feu vert préalable", conclut-il.