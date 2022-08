Ukraine: le pape salue la reprise des exportations de céréales comme "un signe d'espoir"

"Je désire saluer avec satisfaction le départ de ports d'Ukraine de cargaisons de céréales. Cette étape démontre qu'il est possible de dialoguer et d'atteindre des résultats concrets qui profitent à tous", a déclaré le souverain pontife devant les fidèles réunis sur la place Saint-Pierre à Rome, à la fin de la traditionnelle prière de l'Angelus.

"Cet événement se présente aussi comme un signe d'espoir, et j'espère de tout coeur que suivant cette voie, il sera possible de mettre fin aux combats et d'arriver à une paix juste et durable", a-t-il ajouté.

Samedi, un cargo est arrivé au port ukrainien de Tchernomorsk (sud) sur la mer Noire, pour y charger des céréales pour la première fois depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février.

Et plusieurs cargos chargés de céréales devaient prendre la mer dimanche pour transporter 161.000 tonnes de maïs et de produits alimentaires vers la Turquie, la Chine et l'Italie.

Le blocage d'immenses quantités de céréales dans les ports ukrainiens depuis le début du conflit a provoqué une flambée des prix alimentaires dans les pays les plus pauvres et une crise alimentaire mondiale.

Fin juillet, François, qui n'a eu de cesse de condamner les combats tout en maintenant une ouverture diplomatique avec Moscou, répété son "désir" de se rendre en Ukraine, sans plus de précisions sur la date d'une éventuelle visite.

Le pape de 85 ans doit se rendre mi-septembre au Kazakhstan pour participer à un congrès de responsables religieux. Il pourrait y rencontrer le patriarche orthodoxe russe Kirill, proche allié de Vladimir Poutine qui soutient l'offensive de Moscou.