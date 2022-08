Guerre en Ukraine : l'armée russe recrute des volontaires pour la guerre

Le quartier-général de cette unité dont les recrues, des hommes jusqu'à 50 ans possédant au moins un diplôme de l'enseignement secondaire se voient offrir de lucratives primes, sera stationné à Mulino, un petit bourg situé non loin de Nijni Novgorod, une ville située à l'est de la capitale Moscou. Il est cependant peu probable, selon les renseignements britanniques, que cette nouvelle unité joue un rôle déterminant dans la guerre en Ukraine. D'aucuns estiment en effet que Moscou ne parviendra pas à former 15.000 à 20.000 hommes, la taille habituelle de ce genre d'unité, pour combattre en Ukraine.

Les deux parties ont subi des pertes importantes depuis le début de la guerre fin février, selon les observateurs. En raison de ces pertes importantes, la guerre se déroule beaucoup moins facilement que les généraux russes ne l'avaient prévu au départ. Les Russes peinent actuellement à enregistrer des progrès dans leur offensive dans le Donbass tout en repoussant les contre-attaques ukrainiennes dans le sud. Kiev étant soutenue par les livraisons d'armes de l'Occident.