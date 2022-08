Ukraine: une mine explose dans l'eau et tue trois personnes

Selon les informations données par les autorités locales et retransmises par le New York Post, trois personnes ont été tuées et deux autres blessées par l'explosion d'une mine sur une plage de Zatoka, dans la région d'Odessa, en Ukraine.

Trois victimes ont été sorties de l'eau "sans aucun signe de vie", a confirmé le colonel de police Lyubov Hordievska. Toujours selon les autorités ukrainiennes, deux autres individus ont été hospitalisés. "Nous tenons à insister une fois de plus sur les dangers de la baignade dans les eaux de la région d'Odessa", a déclaré Hordievska. "C'est dangereux et interdit". La zone est désormais bouclée.

Les États-Unis ont annoncé la semaine dernière qu'ils allaient débloquer 89 millions de dollars pour déminer l'Ukraine. Une centaine d'équipes appartenant à des ONG ou des sociétés privées spécialisées seront déployées dans le pays déchiré par la guerre pour localiser et éliminer les engins explosifs en toute sécurité.