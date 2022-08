Accueil International Europe Guerre en Ukraine Dans le Sud, la guerre n’arrête pas la poste ukrainienne Les employés de l’entreprise publique ukrainienne "Ukrposhta" continuent d’opérer dans les villages proches de la ligne de front, malgré les bombardements. Fabrice Deprez Envoyé spécial à Mikolaïv ©AFP

C'est un ballet matinal tout ce qu'il y a de plus habituel au centre logistique d'Ukrposhta de Mykolaïv, capitale de cette région éponyme du sud de l'Ukraine. Malgré les sirènes d'alerte aérienne qui résonnent quotidiennement dans cette ville à 30 kilomètres des positions russes, la routine n'a pas changé pour le service postal ukrainien. Une petite dizaine de camions et d'utilitaires jaune et blanc se sont positionnés sur...