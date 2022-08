Guerre en Ukraine: huit maires de villes européennes en déplacement à Kiev, "une nouvelle coopération par la signature d'un jumelage exceptionnel"

Les maires des villes de Marseille, Lyon, Athènes, Florence, Helsinki, Oslo, Riga et Tirana se sont rendus vendredi à Kiev et ont ratifié un protocole d'accord "en présence" de Volodymyr Zelensky "pour une reconstruction durable des villes ukrainiennes", selon un communiqué.

Dans ce communiqué de la ville de Marseille, son maire Benoît Payan explique que ce texte "entend mettre sur pied des actions conjointes et réaffirme l'ambition de permettre, dès le rétablissement de la paix, une réhabilitation rapide, écologique" et "respectueuse de l'État de droit, ainsi que des droits civiques et sociaux des populations".

M. Payan a participé aux côtés des autres maires à la délégation du réseau Eurocities, "qui a permis l'élaboration de cet accord".

"Marseille est et restera aux côtés du peuple ukrainien et de sa jumelle Odessa (...) Cette initiative permettra une meilleure coordination des circuits d'aide humanitaire entre les villes européennes et les villes ukrainiennes", explique M. Payan dans le communiqué, qui précise que Marseille est jumelée à la ville portuaire d'Odessa depuis 50 ans.

"Marseille connaît le prix de la guerre, elle sait que les villes sont le premier échelon de la reconstruction. Ce que nous avons vu à Borodyanka, Bucha, Irpin nous oblige à davantage de mobilisation et de solidarité entre les villes. En agissant ensemble, nous serons plus puissants pour aider l'Ukraine lorsque la paix adviendra", a-t-il ajouté.

"L'Ukraine pourra compter également sur le Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille dans son entreprise de reconstruction; nous mettrons à disposition des villes ukrainiennes notre expertise pour reconstituer notamment leurs archives et rétablir leur patrimoine culturel et historique", poursuit M. Payan.

A l'occasion de ce déplacement, la ville de Marseille et la ville de Kiev ont en outre entériné "une nouvelle coopération par la signature d'un jumelage exceptionnel", ajoute le communiqué.

Les maires des deux communes jumelles, Benoît Payan et Vitali Klitschko, ont signé un programme d'actions dans les domaines notamment de la sécurité civile, de la culture et du patrimoine, de la santé, selon le communiqué.

"Nous sommes très fiers de renforcer nos liens avec la capitale ukrainienne. Les habitants de Kiev et de Marseille sont désormais des peuples frères", a déclaré M. Payan.

Selon ce communiqué de la ville de Marseille, "près de 450 tonnes de dons, une quinzaine d'ambulances et véhicules-incendie du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille ont été envoyés vers l'Ukraine" depuis l'invasion de ce pays par la Russie il y a presque six mois.