Invasion de l'Ukraine : quatre navires chargés de produits agricoles ont quitté les ports ukrainiens

Les bateaux sont partis des ports d'Odessa, Chornomorsk et Yuzhne, avec à leur bord des betteraves, de l'huile végétale et du blé. Ils se dirigent vers la Corée du Sud et la Turquie.

Le départ des navires a reçu le feu vert du centre de coordination conjoint créé après un accord entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les Nations Unies. Depuis cet accord, un corridor humanitaire - contrôlé par des inspecteurs du centre de coordination - permet aux produits agricoles de quitter l'Ukraine afin de soulager les marchés alimentaires mondiaux.

Le prix du blé, entre autres, a atteint un record à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, les deux pays étant d'importants producteurs de céréales.