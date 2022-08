En France, le discours tenu par Macron sur l'Ukraine pose question: "Ces propos sont extraordinairement inquiétants, anxiogènes"

"Je ne comprends pas cette formule", a affirmé sur BFMTV et RMC M. Ciotti, pour qui "ces propos sont extraordinairement inquiétants, anxiogènes".

"Le président de la République doit s'expliquer: est-ce que c'est sur le terrain militaire s'il y aura engagement plus fort? Je le conteste et ne souhaite pas qu'on aille dans cette direction car la France n'a pas à être cobelligérant de ce conflit", a-t-il ajouté.

Vendredi à Bormes-les-Mimosas (Var), le chef de l'Etat avait affirmé: "Je pense à notre peuple auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois à la facilité et à l'adversité et, unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs".

Pour M. Ciotti, candidat à la présidence des Républicains, "ces propos nous interrogent car qu'est-ce qu'il y a derrière?"

"Est-ce que c'est sur le plan économique, et là, est-ce que le président de la République ne veut pas mettre sous la responsabilité du conflit ses fautes intérieures?", a-t-il ajouté, en renvoyant "à ce qui s'annonce sur l'énergie" avec une menace de flambée des prix.

Selon lui "si on en est là, c'est pour une part très importante" en raison des "erreurs dans la programmation pluriannuelle de l'énergie" du précédent gouvernement, notamment l'"erreur stratégique majeure" consistant à ce "qu'on ferme 10 réacteurs nucléaires".

Dans ce contexte, l'Ukraine "est sans doute un peu un alibi", a-t-il estimé.