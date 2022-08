Guerre en Ukraine : Près de 50 eurodéputés réclament d'ajouter 6.000 Russes à la liste des sanctions de l'UE

Gravement blessé et captif des Russes, un soldat ukrainien raconte ses six mois de guerre: "On recevait juste assez de nourriture pour que le coeur ne s'arrête pas"

Soldat ukrainien, Vladyslav Jaïvoronok témoigne des semaines qu'il a passées dans l'usine d'Azovstal, de ses graves blessures de guerre et de sa libération.