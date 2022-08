Invasion de l'Ukraine : la Lituanie envisage une "solution régionale" pour interdire les touristes russes

Gabrielius Landsbergis a indiqué qu'il s'attendait à des discussions avec la Lettonie, l'Estonie, la Finlande et la Pologne sur cette question à Prague la semaine prochaine, en marge d'une réunion des ministres des affaires étrangères de l'UE.

"Nous recherchons avant tout une solution européenne, car c'est la plus durable et la plus correcte d'un point de vue juridique", a déclaré M. Landsbergis à la presse à Vilnius.

"Si nous n'y parvenons pas, nous n'excluons pas la possibilité de rechercher une solution régionale qui inclurait les États baltes, la Pologne et potentiellement la Finlande", a-t-il ajouté.

Le ministre a déclaré qu'il ne devrait pas y avoir de touristes russes dans l'UE "comme si rien ne s'était passé".

Les pays de l'Est de l'UE ont cessé de délivrer de nouveaux visas de tourisme aux Russes peu après le début de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, le 24 février.

Cependant, les Russes munis de visas délivrés par d'autres pays de l'UE sont autorisés à entrer dans tous les États de l'UE en raison des règles de libre circulation de l'Union.

La Commission européenne a reconnu la semaine dernière que des discussions étaient en cours pour voir si une "approche coordonnée" sur les visas russes pouvait être trouvée.

Mais le chancelier allemand Olaf Scholz a exprimé des réserves quant à de telles restrictions.

M. Landsbergis a admis que même une décision régionale serait "difficile" à obtenir.

"Nous voulons que les règles, si elles sont convenues, soient appliquées de manière égale. En d'autres termes, une personne qui se voit refuser l'entrée en Estonie ne recevra pas une réponse différente en Lettonie ou en Lituanie", a-t-il déclaré.