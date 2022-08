Accueil International Europe Guerre en Ukraine Les Européens débattent des moyens pour aider davantage l’Ukraine L’été a vu naître un débat sensible sur la présence de touristes russes dans l’UE. L’idée de leur interdire l’entrée ne fait pas l’unanimité. Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes



©Shutterstock

Six mois après le début de la guerre russe en Ukraine, l’Union européenne tente de renforcer toujours plus son soutien envers Kiev et d’exercer davantage de pression sur Moscou. L’exercice est cependant devenu de plus en plus complexe,...