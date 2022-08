Guerre en Ukraine: près de 100 morts dans des attaques contre des centres de santé depuis le début du conflit

Outre les personnes tuées dans ces attaques contre 473 lieux prodiguant des soins, au moins 134 autres ont été blessées, selon le tableau de bord de l'OMS.

Sur les 473 attaques confirmées à ce jour, 399 ont touché des établissements de santé, 127 des stocks, 69 des moyens de transports, y compris des ambulances, 58 du personnel, 24 des patients et 12 des entrepôts.

Selon Jarno Habicht, représentant de l'OMS en Ukraine, "ces attaques ne sont pas seulement une violation du droit international. Elles sont aussi un obstacle pour de nombreuses personnes qui ont besoin de soins de santé pendant la guerre", a-t-il déclaré à la presse à Genève, par liaison vidéo depuis un bunker à Dnipro.

Le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que le système de santé ukrainien avait été atteint mais ne s'était pas effondré.

"Six mois de guerre ont eu un impact dévastateur sur la santé et la vie de la population ukrainienne, mais malgré de nombreux défis, le système de santé a réussi à survivre et à soigner là et au moment où ils sont le plus nécessaires", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Mais aucun système ne peut fournir une santé optimale à sa population sous le stress de la guerre, c'est pourquoi nous continuons à demander à la Fédération de Russie de mettre fin à cette guerre", a-t-il ajouté.

Yevheniia Filipenko, ambassadrice de l'Ukraine auprès des Nations Unies à Genève, a affirmé que 19 des 20 missiles qui ont frappé l'Ukraine au cours des six derniers mois avaient atteint des cibles civiles.

"Chaque jour, ils visent les infrastructures civiles, essayant d'affaiblir l'esprit du peuple ukrainien, mais le monde entier a vu que notre esprit et notre volonté de liberté et d'indépendance sont inébranlables", a-t-elle déclaré à la presse.

"Ce ne sont pas seulement les établissements de santé, mais aussi les bâtiments résidentiels qui ont été visés", a-t-elle ajouté.

"2.328 établissements d'enseignement ont été endommagés et 289 ont été complètement détruits (...) 139 sites du patrimoine culturel ont été détruits, 15.000 appartements et 150.000 maisons ont été endommagés, détruits ou saisis", selon elle.