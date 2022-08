Un groupe d'activistes russes revendique l'assassinat de Daria Douguina

Le 21 août, le militant de l'opposition russe Ilya Ponomarev a déclaré que l'Armée républicaine nationale (ARN) avait revendiqué le meurtre de Daria Douguina, la fille du propagandiste et idéologue du Kremlin Alexandre Douguine.



Le militant a dévoilé le manifeste de l'ANR, dont il n'est pas membre mais pour lequel il a reçu l'autorisation de diffuser les textes, via sa chaîne Telegram Rospartizan. On peut y lire ces mots : "Nous sommes des militants, des soldats et des politiciens russes. Des partisans qui mettent hors la loi les bellicistes, les bandits et les oppresseurs du peuple russe".

L'ARN se décrit comme un groupe composé d'activistes russes, de militaires, de politiciens qui sont "maintenant des combattants et des partisans", et dit s'opposer à la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Ilya Ponomarev le décrit comme "un véritable réseau - pas de hiérarchie, pas de patrons, pas de centralisation, explique-t-il au journal NV. Il est souterrain - la question de la sécurité y est très importante".

"L'apparence d'un contrôle total"

Sur sa chaîne Telegram, l'ANR a rejeté les conclusions des autorités russes. En effet, lundi 22 août, les services de sécurité russes du FSB ont accusé les services secrets ukrainiens ainsi qu'une citoyenne ukrainienne d'avoir comploté pour l'assassinat de Daria Douguina. La femme en question aurait, selon les services de sécurité russes, fui en Estonie dimanche.

Selon l'ANR, ces accusations sont la preuve que les autorités russes ont "tellement peur des partisans qu'elles sont prêtes à toutes les fables pour maintenir l'apparence d'un contrôle total", déclare le groupe sur sa chaîne Rospartizan.

L'ANR dévoile des détails de l'enquête, comme le fait que la femme suspectée d'avoir participé au meurtre de Daria Douguina, Natalia Vovk, était entrée en Russie avec sa fille, Sofia Shaban, et s'était installée dans le même bâtiment que Mme Douguina. D'après les services de sécurité russes, l'Ukrainienne aurait espionné Daria Douguina et aurait quitté le pays en utilisant des plaques d'immatriculation ukrainiennes pour aller en Estonie.

Selon l'ANR, l'Ukrainienne serait en fait une réfugiée de la région de Marioupol: "Des milliers de ces femmes fuient la ville occupée vers l'Europe en passant par la Russie. Jouer cette histoire est très pratique pour les services spéciaux de Poutine - ils ont trouvé les 'coupables' et n'ont rien à montrer", poursuit l'ARN.

Ilya Ponomarev explique au média VN qu'il est peu probable que Natalia Vovk et sa fille soient responsables de ce crime. En effet, il est difficile de croire qu'une jeune fille de 12 ans ait pu commettre ce crime. Il explique cependant qu'il n'y a aucune chance que les services de sécurité russes reconnaissent la présence et le rôle de l'ARN: "Ce sera très peu avantageux pour eux, car cela signifie qu'ils devront accepter le fait qu'ils ne contrôlent pas la situation dans le pays. Ils n'aiment pas non plus les services spéciaux ukrainiens, explique le militant. Au début, ils ont commencé à dire que c'étaient les Britanniques, quelque chose comme ça. Que ce soit des Ukrainiens, mais pas des guérilleros. Mais Vovk n'a rien à voir avec cette attaque. Ce n'est pas elle qui l'a fait".

De plus, l'Estonie s'est également insurgée contre les tentatives russes d'imputer la mort de Daria Douguina à Natalia Vovk: "Nous considérons qu'il s'agit d'un cas de provocation dans une très longue série de provocations de la part de la Fédération de Russie, et nous n'avons rien de plus à dire à ce sujet pour le moment", a déclaré Urmas Reinsalu, ministre estonien des Affaires étrangères, à la chaîne de télévision locale Eesti Rahvusringhääling.