Une bourde de l'armée russe à Tchernobyl a permis aux Ukrainiens de mettre la main sur des informations cruciales

Guerre en Ukraine: "largement plus" de bombardements sur l'Ukraine pour le jour de l'indépendance

L'Ukraine a été visée par de nombreux bombardements russes mercredi, le jour de sa fête nationale et six mois exactement après le début de l'invasion, dont une salve qui a atteint une gare ferroviaire et fait au moins 25 morts, a annoncé Kiev jeudi.