"C'est un sujet extrêmement sérieux": Beaune appelle à "faire la lumière" sur les accusations contre TotalEnergies et son lien avec les avions russes

"C'est un sujet extrêmement sérieux, donc il faut bien vérifier que, volontairement ou involontairement, il n'y a pas de détournement soit des sanctions, soit de l'énergie qu'une entreprise française, ou autre, produirait", a déclaré le ministre sur France 2.

Selon le journal Le Monde, qui se base sur plusieurs documents et une enquête de l'ONG Global Witness, le champ gazier russe de Termokarstovoïe, exploité par l'entreprise Terneftegaz - codétenue par le groupe français à 49% avec le russe Novatek (51%) -, a fourni du condensat de gaz à une raffinerie proche d'Omsk, qui en a fait du carburant, lequel a ensuite été expédié pour alimenter des avions russes engagés dans le conflit en Ukraine au moins jusqu'en juillet.

"Non, TotalEnergies ne produit pas de kérosène pour l'armée russe", avait réagi mercredi le groupe dans un communiqué, réfutant "l'ensemble des allégations infondées qui sont faites dans cet article" et déplorant des "erreurs, raccourcis, et contre-vérités".

Interrogé sur "qui croire", M. Beaune a déclaré qu'il n'avait pas "personnellement d'informations sur ce sujet". "Il faut simplement faire la lumière. Je n'ai pas à croire a priori tel ou tel", a-t-il ajouté.

Après l'invasion russe de l'Ukraine, TotalEnergies a annoncé notamment qu'il n'investirait plus dans de nouveaux projets en Russie, mais il y maintient encore des activités, concentrées essentiellement autour du gaz liquéfié venu de Yamal LNG