Guerre en Ukraine: "Une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse" à la centrale de Zaporijjia

Selon Zelensky, "une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse grâce à un générateur de secours". Un câble à haute tension alimentant en électricité la plus grande centrale nucléaire d'Europe a été débranché au moins deux fois jeudi pour des raisons inconnues. Les autorités russes ont indiqué que cela s'était produit en réponse à un incendie survenu à proximité. L'agence de surveillance nucléaire des Nations unies (AIEA) n'a pas pu faire de commentaires sur les causes réelles de l'incident.

"Si les générateurs diesel n'avaient pas été allumés et si le personnel de la centrale n'avait pas réagi à la panne de courant, nous aurions été confrontés aux conséquences d'une catastrophe nucléaire à l'heure qu'il est", a déclaré M. Zelensky dans son discours quotidien. Le président ukrainien a exigé que les employés de l'agence de supervision de l'AIEA puissent accéder rapidement à la centrale nucléaire "avant qu'il n'y ait plus de retour possible".

La centrale nucléaire de Zaporijjia, au nord-ouest de Melitopol, est aux mains des Russes depuis mars et, selon le ministère russe de la défense, elle est souvent sous le feu des milices ukrainiennes ou de l'armée ukrainienne. L'Ukraine accuse à son tour les Russes de bombardements. Les organisations internationales demandent instamment que le complexe soit débarrassé du personnel militaire afin de réduire le risque de catastrophe nucléaire.