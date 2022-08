La guerre en Ukraine provoque une surmortalité de dauphins en mer Noire

Alors que la guerre en Ukraine s'enlise et que les pertes civiles et matérielles ne cessent d'augmenter, de nombreuses ONG locales et internationales alertent sur la dégradation de la faune et la flore. Au centre de leurs préoccupations, la présence des sonars et des explosions sous-marines qui provoqueraient la mort de milliers de dauphins dans la mer Noire.

Le long de la côte ukrainienne, entre la ville d'Odessa et le delta du Danube, des centaines de mammifères marins sont retrouvés morts. Avant le conflit, seuls quelques dauphins par an échouaient sur les plages en raison de blessures provoquées par les filets des pêcheurs.Selon la "Convention on Biological Diversity", l'Ukraine a toujours bénéficié d'une richesse envionnementale particulièrement impressionnante et était notamment connue pour renfermer plus de 70.000 espèces différentes et pas moins de 35% de la biodiversité européenne. Nos confrères de l'Express expliquent que cette richesse est due "à sa situation géographique favorable, avec de nombreuses voies de migration et zones naturelles dans le pays".

Dès le début du mois de mars 2022, Ivan Roussev, le directeur scientifique du parc national des Lagunes de Touzly, zone historique isolée de la région d'Odessa située dans le sud-ouest de l'Ukraine, a commencé à recenser les effets collatéraux de la guerre sur la biodiversité. Il explique qu'il est rapidement entré en contact avec des collègues turcs, bulgares, roumains, et tous font le même constat : il y a un nombre énorme de dauphins morts depuis le début de la guerre". M. Roussev avance un chiffre, "5.000 dauphins tués selon les données recueillies", soit près de 2% de la population totale de ce cétacé en mer Noire. Selon les résultats de ces recherches, "les coupables de l'hécatombe actuelle sont les sonars surpuissants utilisés par les navires de guerre et sous-marins russes arpentant la mer Noire, qui perturbent "le système acoustique des dauphins"."Cela détruit leur oreille interne, ils deviennent aveugles, ne peuvent plus s'orienter ni pêcher", détaille le scientifique.

Des spécialistes russes travaillent également sur cette surmortalité de dauphins et évincent l'explication des sonars pour défendre la thèse qu'ils sont victimes d'un morbillivirus, une cause de maladie mortelle fréquente chez les mammifères marins. Des analyses prélevées sur des carcasses retrouvées récemment seront bientôt traitées en Allemagne et en Italie afin d'éclaircir les zones d'ombre.