Guerre en Ukraine: "combats intenses" dans "la quasi totalité" de la région de Kherson

La guerre en Ukraine provoque une surmortalité de dauphins en mer Noire

Alors que la guerre en Ukraine s'enlise et que les pertes civiles et matérielles ne cessent d'augmenter, de nombreuses ONG locales et internationales alertent sur la dégradation de la faune et la flore. Au centre de leurs préoccupations, la présence des sonars et des explosions sous-marines qui provoqueraient la mort de milliers de dauphins dans la mer Noire.